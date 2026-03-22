Protesttag

Das Logo einer Apotheke an einer Fassade (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Die Branche will damit erneut auf eine seit Jahren ausgebliebene Honorar-Anhebung aufmerksam machen. Angekündigt sind Kundgebungen und Demonstrationen in Berlin, München, Düsseldorf und Hannover. Nach Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände sind Notdienst-Apotheken eingeteilt.

Den Apotheken geht es unter anderem darum, dass das Honorar pro Verpackung angehoben wird. Union und SPD hatten dies im Koalitionsvertrag vereinbart, dann aber wegen der Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen zurückgestellt. Bundesgesundheitsministerin Warken kündigte inzwischen an, im Frühjahr eine Verordnung für eine Anhebung vorzulegen.

Die Zahl der Apotheken geht seit längerem zurück. Ende 2025 gab es bundesweit noch 16.600, das waren 440 weniger als ein Jahr zuvor.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.