Protesttag
Viele Apotheken bleiben am Montag geschlossen

Wegen eines bundesweiten Protesttags sind heute zahlreiche Apotheken geschlossen geblieben. Die Branche verlangt eine Anpassung des Honorars für rezeptpflichtige Arzneimittel. Kundgebungen und Demonstrationen gab es etwa in Berlin, München und Düsseldorf.

    Ein Schild mit der Aufschrift „Apotheken gibt’s nicht zum Nulltarif! Apotheken-Protesttag. Unsere Apotheke bleibt am 23. März geschlossen“ hängt am Morgen im Schaufenster einer Apotheke in Berlin-Mitte.
    Während eines bundesweiten Protesttages protestieren Apotheker mit der eintägigen Schliessung für höhere Vergütungen. (picture alliance/dpa/Soeren Stache)
    Den Apotheken geht es unter anderem darum, dass das Honorar pro Verpackung angehoben wird. Union und SPD hatten dies im Koalitionsvertrag vereinbart, dann aber wegen der Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen zurückgestellt. Bundesgesundheitsministerin Warken will im Frühjahr eine Verordnung für eine Anhebung vorlegen.
    Die Zahl der Apotheken geht seit längerem zurück. Ende 2025 gab es bundesweit noch 16.600, das waren 440 weniger als ein Jahr zuvor.
    Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.