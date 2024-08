Auswanderung

Die Schweiz ist das beliebteste Ziel deutscher Auswanderer. (Ralf Hirschberger/dpa)

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hatten Anfang 2023 fast 316.000 deutsche Staatsbürger ihren Wohnsitz in der Schweiz, das waren rund 1,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Schweiz ist auch das Land in Europa, dessen Staatsbürgerschaft Deutsche zuletzt am häufigsten erwarben: Im Jahr 2022 erreichte die Zahl der Einbürgerungen mit fast 9.000 einen neuen Höchststand.

Auf Platz zwei der beliebtesten Auswanderungsziele der Deutschen liegt Österreich, gefolgt von Spanien.

