Viele Züge der Deutschen Bahn sind weiter unpünmktlich. (Picture Alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt)

Das teilte das Unternehmen in Berlin mit. Danach kamen 60,1 Prozent der ICE- und IC-Züge ohne größere Verzögerung am Ziel an. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist dies ein Anstieg von acht Prozentpunkten.

Als pünktlich geht ein Zug in die Statistik ein, solange er mit nicht mehr als fünf Minuten und 59 Sekunden Verzögerung unterwegs ist.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.