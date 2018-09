Nach einer ziemlichen Durststrecke werden die nächsten 25 Jahre in Mitteleuropa reich an Finsternissen: vierzehnmal wird die Sonne verfinstert.

In Deutschland nur partiell, zählt man aber Mallorca mit, so gibt es doch eine totale Sonnenfinsternis. Denn am 12. August 2026 wird auf den Balearen der Tag zur Nacht.

Totale Mond- und Sonnenfinsternisse

Hinzu kommen vierzehn partielle und zwölf totale Mondfinsternisse. Besonders schön ist die im Dezember 2029: Der Mond wird dann hoch am Himmel stehen. Am 14. April 2033 leuchtet der verfinsterte Ostervollmond kurz nach dem Aufgehen kupferrot.

Gleich dreimal wandert der Planet Merkur als winziger Punkt über die Sonnenscheibe – das nächste Mal schon in gut einem Jahr.

Schönste Planetenkonstellation vor Weihnachten 2020

Die wohl schönste Planetenkonstellation des kommenden Vierteljahrhunderts wird sich kurz vor Weihnachten 2020 ereignen. Dann stehen Jupiter und Saturn so dicht nebeneinander, dass im Blickfeld eines Teleskops dann sowohl Jupiter und seine Monde als auch Saturn mit seinen Ringen zu sehen sind.

Was auch immer am Himmel passiert: Es ist auch in den nächsten 25 Jahren ein Thema in der Sternzeit, sofern ihr der Himmel gewogen bleibt.