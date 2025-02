Warnstreiks am Flughafen Düsseldorf (Christoph Reichwein/dpa)

In Düsseldorf fielen zahlreiche Starts und Landungen aus, einige wurden verlegt oder verschoben. In Köln/Bonn wurden fast zwei Drittel aller Flüge gestrichen. Am Flughafen München sollen Beschäftigte am Donnerstag und Freitag die Arbeit niederlegen. Hintergrund der Warnstreiks ist der aktuelle Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst.

Verdi fordert unter anderem acht Prozent mehr Geld sowie höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten und drei zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeber haben nach Angaben der Gewerkschaft bisher kein Angebot vorgelegt. Die dritte Runde der Tarifverhandlungen soll am 14. März stattfinden.

