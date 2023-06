Die nigerianische Armee erklärte, man sei in der Stadt Ohafia im südöstlichen Bundesstaat Abia Hinweisen über - Zitat - "einen Verkauf von Kindern an Kriminelle für rituelle Zwecke und für den Menschenschmuggel" nachgegangen. In dem Gebäude habe man 22 Frauen angetroffen, von denen alle bis auf eine schwanger seien. Die Besitzerin der Einrichtung sei bislang flüchtig, hieß es weiter.

Geheime Einrichtungen dieser Art werden in Nigeria immer wieder entdeckt. Sie sind oft als wohltätige Anlaufstellen für arme junge Frauen getarnt. Die Hilfesuchenden werden dann gegen ihren Willen festgehalten und vergewaltigt. Opfer sind zudem häufig auch ungewollt schwangere Jugendliche, die von zuhause wegliefen. Die Säuglinge werden an Banden verkauft, die sie zumeist für kinderlose Paare ins Ausland schmuggeln.

