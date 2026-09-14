Für viele Haushalte sind die Gas- und Stromkosten zu hoch. (picture alliance / Jochen Tack / Jochen Tack)

Nach Daten des Statistischen Bundesamtes lebten im vergangenen Jahr 3,8 Millionen Menschen nach eigenen Angaben in Haushalten, die bei Rechnungen von Energieversorgern im Zahlungsverzug waren. Das entspricht fast fünf Prozent der Bevölkerung.

Der Anteil war jedoch niedriger als ein Jahr zuvor. Wer zur Miete wohnt, konnte Rechnungen von Versorgungsbetrieben demnach häufiger nicht bezahlen als das bei Menschen mit Wohneigentum der Fall war.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.