Illustration eines Industrieroboters, der ein Sandwich belegen kann. (Getty Images / Osaka Wayne Studios)

Wie der Digitalverband Bitkom in Berlin mitteilte, nutzen nur etwa ein Viertel der Firmen die Potenziale von KI; 72 Prozent tun dies nicht. Der Bitkom-Experte Spohr sagte, fehlende Zeit und Kompetenz sowie eine Überregulierung führten dazu, dass der Einsatz von KI in der deutschen Industrie bislang eher zögerlich erfolge. Künstliche Intelligenz kann laut der Studie in der Produktion Abläufe verbessern, Fehler verhindern und Kosten einsparen.

Für die Untersuchung befragte Bitkom nach eigenen Angaben 552 Industriefirmen ab 100 Beschäftigten telefonisch.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.