Bitkom-Umfrage

Viele jüngere Menschen telefonieren laut eienr Studie ungern. (imago | westend61)

44 Prozent der 16 bis 29- Jährigen drücken sich demnach häufiger vor notwendigen Telefonaten. Eine Mehrheit gab an, Termine bei Ärzten oder beim Friseursalon grundsätzlich lieber per Mail oder über Buchungsplattformen im Internet zu buchen. Auch mit Freunden oder Familienmitgliedern tauschen jüngere Menschen meist lieber Nachrichten aus, als zu telefonieren. Viele möchten zudem vor einem Anruf per Nachricht "gewarnt" werden.

"Jüngere Menschen, die mit Kurznachrichten aufgewachsen sind, empfinden spontane Telefonate häufig als aufdringlich oder unangenehm", so Sebastian Klöß von Bitkom. Ein Anruf erfordere schnelle Reaktionen und biete keine Möglichkeit, nonverbale Signale zur Unterstützung zu nutzen. Daraus entstehe teils eine regelrechte "Angst vor dem Telefonieren".

Für die Umfrage wurden 1004 Menschen ab 16 Jahren befragt.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.