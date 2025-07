Feuerwehrmänner am Ufer des Guadalupe River (AP / Michel Fortier)

Unter ihnen sind auch mehr als 20 Mädchen, die an einem Sommercamp teilgenommen hatten. Die Fluten hatten das Ferienlager ohne Vorwarnung getroffen. Zum Zeitpunkt der Regenfälle waren dort über 750 Kinder. Bislang wurden im Überschwemmungsgebiet 27 Opfer geborgen, von denen zunächst nicht alle identifiziert waren. Zum Teil wurden die Leichen in Autos gefunden, die weggespült worden waren. Wegen massiver Regenfälle war vor allem der Guadalupe River über die Ufer getreten. In Washington erklärte Präsident Trump, Heimatschutzministerin Noem sei auf dem Weg zum Unglücksgebiet.

Das Ausmaß der Katastrophe war auch über 24 Stunden nach Beginn der Sturzfluten unklar. Bislang wurden über 850 Menschen unverletzt gerettet.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.