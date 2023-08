Die Flagge von Kirgisistan (IMAGO / CHROMORANGE / IMAGO / CHROMORANGE)

Nach Angaben des Außenministeriums in Bischkek handelt es sich um 31 Frauen und 64 Kinder von dschihadistischen Kämpfern. Das Ministerium dankte den USA für die logistische Unterstützung sowie den Hilfsorganisationen Unicef und dem Roten Kreuz. Zuvor gab es bereits ähnliche Einsätze, auch im Irak.

Tausende Menschen aus Kirgisistan und anderen ehemaligen sowjetischen Staaten hatten sich im Krieg in Syrien dschihadistischen Organisationen wie dem Islamischen Staat angeschlossen, die meisten von ihnen zwischen 2013 und 2015. Zahlreiche gefangengenommene Kämpfer und ihre Familien sitzen weiterhin in überwiegend von kurdischen Milizen kontrollierten Lagern in Syrien in Haft.

