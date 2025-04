E-Mobilität

Viele Ladesäulen in Deutschland kaum genutzt

In Deutschland gibt es inzwischen so viele Ladesäulen für E-Autos, dass viele nicht ausgelastet sind. Im zweiten Halbjahr 2024 waren nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in Deutschland im Schnitt nur rund 17 Prozent öffentlich zugänglicher Ladepunkte belegt.