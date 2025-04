Lokalpolitiker erleben oft Anfeindungen. (picture alliance / Andreas Franke)

Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung. Demnach gab ein Viertel von mehr als 2.000 befragten Lokalpolitikern an, dass sie selbst oder Personen in ihrem Umfeld aufgrund ihrer politischen Arbeit beleidigt oder bedroht worden seien. 27 Prozent berichteten, demokratiefeindliche Tendenzen in ihrer Kommune zu beobachten.

70 Prozent der Ratsmitglieder bewerteten die finanzielle Lage ihrer Kommune als schlecht oder sehr schlecht, in den ostdeutschen Kommunen waren es 80 Prozent.

