Nach dem Erdbeben

Viele Menschen in Myanmar nach wie vor ohne Grundversorgung

Auch drei Wochen nach dem Erdbeben in Myanmar sind viele Menschen nach UNO-Angaben ohne Grundversorgung. In den am schlimmsten betroffenen Gebieten gebe es kein sauberes Trinkwasser. Auch eine stabile Stromversorgung und Notunterkünfte fehlten, teilte das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten mit.