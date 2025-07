Nach den heute vom Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor vorgestellten Umfrageergebnissen sind 40 Prozent bereit, an einer Demonstration teilzunehmen. 42 Prozent der Befragten können sich vorstellen, bei einer Online-Kampagne mitzumachen, für 34 Prozent kommt grundsätzlich eine Geldspende in Frage. Allerdings gaben deutlich weniger Menschen an, diese Formen des Engagements innerhalb der vergangenen zwölf Monate auch praktiziert zu haben. Zu den weiteren Ergebnissen der Umfrage gehört, dass das Engagement gegen Rassismus mit dem Bildungsabschluss steigt und bei denjenigen stärker ist, die in ihrem Umfeld Erfahrungen mit Rassismus gemacht haben.