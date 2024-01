Für orthodoxe Christen beginnt am Abend das Weihnachtsfest. (Deutschlandradio / Andreas Main)

Gefeiert wird unter anderem in Russland, Georgien, Serbien und Ägypten. Gläubige besuchen Gottesdienste, kommen zu Familientreffen zusammen, vor allem Kinder werden beschenkt. Die meisten Orthodoxen feiern die Geburt Jesu am 6. und 7. Januar, da sie sich am alten julianischen Kalender orientieren. Andere orthodoxe Christen etwa in Griechenland, Rumänien oder Bulgarien feiern nach dem gregorianischen Kalender am 24. und 25. Dezember. Eigene Wege geht Armenien. Dort fanden die Festivitäten bereits gestern statt.

