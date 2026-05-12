Online-Umfrage

Vielen fehle es an Beteiligung, Transparenz und gesellschaftlicher Anerkennung, wie aus einer Umfrage des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe hervorgeht. An der Online-Befragung nahmen den Angaben zufolge rund 3.000 Fachkräfte teil. Besonders kritisch hätten die Mitwirkenden ihre Arbeitsauslastung sowie fehlende Wertschätzung durch Arbeitgeber und Führungspersonen beurteilt. 16 Prozent gaben demnach an, bereits darüber nachgedacht zu haben, den Pflegeberuf ganz aufzugeben.
Anlass der Veröffentlichung ist der heutige "Internationale Tag der Pflegenden".
Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.