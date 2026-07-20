Auswertung

Auf der Suche nach einem Restaurant oder Hotel schauen viele Menschen auf die Online-Bewertungen bei Google Maps. (dpa / Sebastian Kahnert)

Das hat eine Stichprobe bei mehr als 3.700 Betrieben gezeigt. In Großstädten wie Berlin, Köln und Frankfurt am Main hat fast jedes dritte Hotel oder Restaurant Bewertungen von Google löschen lassen. In kleineren Städten waren es deutlich weniger.

Die Betriebe argumentieren, dass man nur Bewertungen lösche, die beleidigend oder erfunden seien. Verbraucherschützer betonen, dass Restaurants und Hotels auch immer öfter professionell mit Anwaltskanzleien gegen Bewertungen vorgehen - die Verfasser müssen dann zum Beispiel über Quittungen nachweisen, dass sie wirklich dort waren.

Deutschland fällt bei der Löschung von Google-Bewertungen auf. Laut einer EU-Transparenzdatenbank zum Digital Service Act, den EU-Regeln für digitale Plattformen wurden europaweit im ersten Halbjahr 2026 mehr als 756.500 Beiträge auf Google Maps wegen eines "illegalem Inhalts" gelöscht: Fast 99,9 Prozent der Löschungen betrafen Deutschland.

Google blendet deshalb in der Bundesrepublik spezielle Hinweise ein. Der Konzern begründet das als Transparenzmaßnahme: Hierzulande gebe es eine hohe Zahl von Beschwerden "wegen Diffamierung nach deutschem Recht".

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.