Provinz Belutschistan

Freiwillige Helfer transportieren einen Verletzten aus einem umgestürzten Zugwaggon. (Arshad Butt / AP / dpa)

Nach Angaben der Behörden wurden mindestens 70 Personen verletzt. Der Anschlag ereignete sich in der Stadt Quetta in unmmittelbarer Nähe des Bahnhofs. Der Zug wurde von einem Auto gerammt, das mit Sprengstoff beladen war. An Bord des Zuges befanden sich nach Medienberichten Armeeangehörige und deren Familien. Zahlreiche Gebäude und Fahrzeuge in der Umgebung wurden stark beschädigt.

Die Belutschistan Befreiungsarmee BLA - eine militante, separatistische Organisation - reklamierte die Gewalttat für sich und erklärte, man habe die Armee treffen wollen. Der pakistanische Regierungschef Sharif verurteilte den Anschlag.

In Belutschistan kämpfen verschiedene Gruppierungen seit Jahrzehnten für eine Unabhängigkeit von Pakistan. Die BLA verübt immer wieder Anschläge auf Sicherheitskräfte, Züge und weitere Infrastruktur der rohstoffreichen Region, die an den Iran und an Afghanistan grenzt.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.