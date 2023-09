Das Innenministerium spricht inzwischen von fast 300 Toten. Auf Videos in Sozialen Medien sind zerstörte und beschädigte Gebäude zu sehen. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatte das Beben eine Stärke von 6,8. Das Epizentrum lag etwa 70 Kilometer entfernt von Marrakesch in einer Tiefe von gut 18 Kilometern. Anschließend wurden Nachbeben aufgezeichnet. Nach Medienberichten war das Beben auch in Rabat und Casablanca zu spüren.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.