Westafrika

Wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, kam es zu einer Massenpanik. Ausgelöst wurde sie offenbar durch Schüsse des zur Sicherung der Mine abgestellten Militärpersonals. Bei dem Vorfall in der Provinz Lualaba im Süden des Kongo sei auch eine Brücke zusammengebrochen.
Zur Zahl der Todesopfer gibt es unterschiedliche Angaben. Laut einem Vertreter der zuständigen Bergbauagentur kamen 49 Menschen ums Leben. Die Provinzregierung hatte zuvor 32 Tote bestätigt.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.