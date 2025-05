29.05.25: Rauch steigt auf nach einem Luftangriff im Zentrum des Gazastreifens. (AFP / EYAD BABA)

Die israelische Armee äußerte sich nicht zu dem konkreten Vorfall, betonte nur allgemein, dass sie weiter gegen die Terrororganisation Hamas vorgehe.

Unterdessen spitzt sich die humanitäre Notlage im Gazastreifen weiter zu. Im Zentrum der Region stürmten und plünderten Palästinenser ein Lagerhaus des UNO-Welternährungsprogramms WFP. Der örtliche Rettungsdienst meldete, zwei Menschen seien im Gedränge erdrückt, zwei weitere von Sicherheitskräften erschossen worden.

Zuvor hatte die von Israel unterstützte Gaza Humanitarian Foundation nach eigenen Angaben ein weiteres Verteilzentrum für humanitäre Hilfsgüter im Gazastreifen eröffnet. Dort seien bisher ohne Zwischenfälle Lebensmittel verteilt worden. Am Dienstag hatte es Tumulte an dem Verteilungzentrum in Rafah gegeben. Laut UNO wurden durch Schüsse ein Mensch getötet und 48 weitere verletzt. Die Stiftung dementierte diese Angaben.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.