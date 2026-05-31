Agenturberichten zufolge gibt es mindestens 55 Tote und 70 Verletzte in dem von Rebellen kontrolliertem Gebiet. Die Explosion ereignete sich demnach in einem Gebäude, in dem sich offenbar ein Munitionslager befand. Viele Wohnhäuser in der Umgebung seien beschädigt worden. Rettungskräfte suchten weiter nach Verschütteten.
Eine Rebellengruppe bestätigte, dass es sich um ein Munitionslager in ihrem Besitz handelte. Die Sprengstoffe würden für einen von der Gruppe betriebenen Steinbruch verwendet.
Seit einem Militärputsch im Jahr 2021 herrscht in Myanmar Bürgerkrieg. Die Armee kämpft gegen eine Vielzahl von pro-demokratischen Rebellengruppen und Milizen ethnischer Minderheiten.
Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.