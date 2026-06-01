Myanmar
Viele Tote nach Explosion von Munitionslager

Bei einer Explosion im Nordosten Myanmars sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen.

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    Agenturberichten zufolge gibt es mindestens 55 Tote und 70 Verletzte in dem von Rebellen kontrolliertem Gebiet. Die Explosion ereignete sich demnach in einem Gebäude, in dem sich offenbar ein Munitionslager befand. Viele Wohnhäuser in der Umgebung seien beschädigt worden. Rettungskräfte suchten weiter nach Verschütteten.
    Eine Rebellengruppe bestätigte, dass es sich um ein Munitionslager in ihrem Besitz handelte. Die Sprengstoffe würden für einen von der Gruppe betriebenen Steinbruch verwendet.
    Seit einem Militärputsch im Jahr 2021 herrscht in Myanmar Bürgerkrieg. Die Armee kämpft gegen eine Vielzahl von pro-demokratischen Rebellengruppen und Milizen ethnischer Minderheiten. 
    Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.