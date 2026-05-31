Viele Tote nach Explosion von Munitionslager in Myanmar

Agenturberichten zufolge gibt es mindestens 50 Tote und 70 Verletzte in dem Rebellengebiet. In dem Gebäude befand sich offenbar ein Munitionslager. Viele Wohnhäuser in der Umgebung seien beschädigt worden. Rettungskräfte suchten weiter nach Verschütteten.
Eine Rebellengruppe bestätigte, dass es sich um ein Munitionslager in ihrem Besitz handelte. Die Sprengstoffe würden für einen von der Gruppe betriebenen Steinbruch verwendet.
Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.