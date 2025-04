Es gab weitere israelische Angriffe auf Chan Junis im Gazastreifen (Archivbild vom 01.04.2025). (picture alliance / Anadolu / Abdallah F.s. Alattar)

Palästinensischen Angaben zufolge handelte es sich dabei hauptsächlich um Zivilisten. Unter anderem wurden ein Zelt und ein Haus in Chan Junis im Süden des Gazastreifens getroffen.

Unterdessen griff Israel erneut mutmaßliche Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon an. Wie das dortige Gesundheitsministerium meldete, wurden in der südlichen Stadt Sikbin zwei Menschen getötet. Die israelische Armee vermeldete den Tod zweier Hisbollah-Mitglieder, die versucht hätten, Terror-Infrastruktur wieder aufzubauen.

Morgen wird Israels Premierminister Netanjahu zu Gesprächen in Washington erwartet. Mit US-Präsident Trump will er laut eigenen Aussagen über den Krieg im Gazastreifen und die Geiseln sprechen. Zudem will Netanjahu die Lockerung der von Trump verhängten Zölle für Israel erreichen.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.