Russlands Krieg in der Ukraine

Russischer Angriff auf die ukrainische Stadt Dnipro (Ukrainian Emergency Service/AP/dpa)

Bei einem anderen Angriff in der nahegelegenen Stadt Samar wurden nach ukrainischen Angaben zwei weitere Menschen getötet und viele verletzt. Eine Rakete schlug unweit eines wartenden Passagierzugs ein. In der südukrainischen Region Cherson wurden laut der regionalen Militärverwaltung vier Zivilisten getötet und mindestens elf weitere verletzt. Das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von rund 20 ukrainischen Drohnen in der grenznahen Region Kursk. Zwei weitere Drohnen seien in den Großraum Moskau geflogen. Eine davon habe einen Wohnblock am Rande der russischen Hauptstadt getroffen und ein Feuer ausgelöst, wie örtliche Behörden mitteilten.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.