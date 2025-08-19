Verkehrssicherheit

Es sollte ein Helmpflicht für alle Pedelec-Fahrer geben. (dpa / Rainer Jensen)

Es gebe immer wieder schwere Kopfverletzungen, sagte der Vorsitzende der Organisation, Flake, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Als positives Beispiel nannte er die Schweiz. Dort trage fast jeder Radfahrer einen Helm – egal wie alt. In Deutschland sei das leider noch nicht selbstverständlich.

Pedelecs sind elektrische Fahrräder mit einer Motorunterstützung bis 25 Kilometer pro Stunde. Häufig werden sie als E-Bikes bezeichnet. Zudem gibt es S-Pedelecs. Hier handelt es sich um ein Rad mit Motorunterstützung bis 45 Kilometer. Für diesen Typ besteht bereits Helmpflicht.

