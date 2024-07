Gedenken

Viele Veranstaltungen im Ahrtal erinnern an die Opfer der Flutkatastrophe vor drei Jahren

Heute jährt sich die Flutkatastrophe im Ahrtal zum dritten Mal. Dabei kamen 135 Menschen ums Leben. Eine zentrale Gedenkveranstaltung fürs ganze Ahrtal gibt es - wie bereits im vergangenen Jahr - nicht. Stattdessen wird in mehreren Orten an der Ahr an die Opfer erinnert.