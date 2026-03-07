Motiv unklar

Mindestens fünf von ihnen seien in ernstem Zustand, teilten die Behörden in Trujillo mit. Die Explosion ereignete sich am frühen Samstagmorgen. Das Motiv ist unklar, bisher hat niemand die Tat für sich reklamiert.
Die Region La Libertad, in der Trujillo liegt, wird seit geraumer Zeit von Gewaltkriminalität erschüttert, wiederholt ist es zu Fällen von räuberischer Erpressung und illegalem Bergbau gekommen. Erst vor rund einem Monat wurden bei einer Explosion in derselben Gegend 25 Häuser beschädigt. Verletzt wurde damals niemand.
Diese Nachricht wurde am 07.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.