Migrationsforscher Knaus

"Es würde die weltweit größte Fluchtbewegung seit den 1940er-Jahren drohen": Der Migrationsforscher Gerald Knaus (picture alliance / Geisler-Fotopress / Hein Hartmann)

Diejenigen, die in Europa zögerten, Kiew stärker zu unterstützen, hätten immer noch nicht wirklich erfasst, was auf dem Spiel stehe, sagte Knaus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Verliere die Ukraine den Krieg, rechne er mit der weltweit größten Fluchtbewegung seit den 1940er-Jahren. So seien viele Millionen Menschen in ihrem Heimatland geblieben, weil sie auf einen Erfolg des ukrainischen Verteidigungskampfs setzten. Schwinde dieser Glaube, drohe die Zahl an Kriegsflüchtlingen "sehr schnell sehr stark" wachsen.

Der Migrationsforscher erinnerte in diesem Zusammenhang an die ersten Wochen nach Kriegsbeginn vor gut zwei Jahren, als es drei Millionen gewesen seien.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.