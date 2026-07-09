Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und Osten locker bewölkt, im Nordosten Schauer möglich. Sonst überwiegend sonnig. Am Alpenrand und im Schwarzwald am Abend vereinzelte Gewitter nicht ausgeschlossen. 22 bis 35 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.