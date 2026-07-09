Wetter
Viele Wolken, 20 bis 33 Grad

Das Wetter: Am Tage weiter viele Wolken. Nur im Nordosten und in weiten Teilen der Südwesthälfte meist heiter. 20 bis 33 Grad. Morgen überwiegend heiter. 25 bis 34 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag im Norden und Osten locker bewölkt, im Nordosten Schauer möglich. Sonst überwiegend sonnig. Am Alpenrand und im Schwarzwald am Abend vereinzelte Gewitter nicht ausgeschlossen. 22 bis 35 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.