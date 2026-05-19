Wetter
Viele Wolken mit Regen und Schauern, 14 bis 22 Grad

Das Wetter:

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Im Osten wechselnd bewölkt, später einzelne Schauer und Gewitter, auch im Westen im Tagesverlauf dichtere Wolken und Regen. 14 bis 22 Grad. Am Mittwoch erneut verbreitet Schauer, örtlich mit kräftigen Gewittern. 17 bis 23 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag im Osten einzelne Schauer, im Südwesten heiter bis sonnig. 19 bis 27 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.