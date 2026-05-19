Im Osten wechselnd bewölkt, später einzelne Schauer und Gewitter, auch im Westen im Tagesverlauf dichtere Wolken und Regen. 14 bis 22 Grad. Am Mittwoch erneut verbreitet Schauer, örtlich mit kräftigen Gewittern. 17 bis 23 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag im Osten einzelne Schauer, im Südwesten heiter bis sonnig. 19 bis 27 Grad.
Am Donnerstag im Osten einzelne Schauer, im Südwesten heiter bis sonnig. 19 bis 27 Grad.
Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.