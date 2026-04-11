Wetter

Viele Wolken und immer wieder Regen, 9 bis 2 Grad

Das Wetter: Im Osten gering bewölkt, sonst schauerartiger Regen, im Südwesten auch kräftige Niederschläge. Tiefstwerte 9 bis 2 Grad. Am Tage vor allem im Nordwesten, aber auch in Bayern sonnig, sonst meist stark bewölkt und regnerisch. 10 bis 18 Grad. Morgen viele Wolken und wieder Regen, später im Osten und Südosten freundlicher. Temperaturen 9 bis 21 Grad.