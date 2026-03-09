Wetter
Vielerorts heiter, 10 bis 19 Grad

Das Wetter: Meist heiter. Am Nachmittag im Südwesten Quellwolken und vor allem in den Mittelgebirgen vereinzelte Schauer sowie kurze Gewitter möglich. Erwärmung auf 15 bis 19, an der See um 10 Grad. Morgen nach Auflösung lokaler Nebelfelder wolkig mit Aufheiterungen, im Nordwesten teils länger neblig oder hochnebelartig bedeckt. Im Westen und Süden einzelne Schauer und kurze Gewitter möglich. 10 bis 19 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch vor allem im Südosten und Osten länger sonnig, sonst wolkig. Ab Mittag von Westen her schauerartiger Regen, im Osten und Süden im Tagesverlauf Schauer und vereinzelte Gewitter möglich.10 bis 18 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.