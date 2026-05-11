Wetter Vielerorts Schauer oder Regen, 8 bis 20 Grad
Das Wetter: Vielerorts bewölkt. Von Nordrhein-Westfalen bis zur Ostsee länger anhaltender Regen. Ab Mittag in der Südosthälfte rasch auflebende Gewittertätigkeit mit Starkregen und stürmischen Böen. In der Nordwesthälfte nachlassender Regen, aber weiterhin Schauer. Temperaturen in der Südosthälfte zwischen 15 und 20 Grad, mit den höchsten Werten an Oberrhein und Neiße. Sonst kühler bei 8 bis 14 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und gebietsweise Schauer. Im Tagesverlauf von Westen und Südwesten her Aufheiterungen. 8 bis 16 Grad.