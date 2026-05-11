Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Südosten teils heiter, sonst meist bewölkt. Von Nordwesten her ausbreitend schauerartiger Regen. 11 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.