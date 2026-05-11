Wetter
Vielerorts Schauer oder Regen, 8 bis 20 Grad

Das Wetter: Vielerorts bewölkt. Von Nordrhein-Westfalen bis zur Ostsee länger anhaltender Regen. Ab Mittag in der Südosthälfte rasch auflebende Gewittertätigkeit mit Starkregen und stürmischen Böen. In der Nordwesthälfte nachlassender Regen, aber weiterhin Schauer. Temperaturen in der Südosthälfte zwischen 15 und 20 Grad, mit den höchsten Werten an Oberrhein und Neiße. Sonst kühler bei 8 bis 14 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und gebietsweise Schauer. Im Tagesverlauf von Westen und Südwesten her Aufheiterungen. 8 bis 16 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch im Südosten teils heiter, sonst meist bewölkt. Von Nordwesten her ausbreitend schauerartiger Regen. 11 bis 17 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.