Olympische Spiele

Vielseitigkeitsreiter Michael Jung gewinnt Goldmedaille. (picture alliance/dpa)

In Jungs Karriere ist es bereits die vierte olympische Goldmedaille. In London 2012 hatte er im Einzel und mit der Mannschaft triumphiert, vier Jahre später in Rio gab es nochmal Gold im Einzel und Silber mit der Mannschaft.

Im Mannschaftswettbewerb war Deutschland dieses Mal nach einem Sturz von Christoph Wahler im Gelände leer ausgegangen. Im Schlussranking blieb nur der 14. Platz. Gold ging an Großbritannien vor Frankreich und dem Überraschungsteam aus Japan.

