Eine "Dragon"-Kapsel dockt von der ISS ab (Archivbild - zur aktuellen Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Sie starteten in einer "Dragon"-Kapsel des Raumfahrtunternehmens SpaceX in Richtung Erde, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten. Die vier sollen heute vor der Küste des amerikanischen Bundesstaates Kalifornien im Meer landen. Es handelt sich um zwei Frauen aus den USA, einen Japaner und einen Russen. Sie waren auf der ISS vor wenigen Tagen von einer neuen Besatzung abgelöst worden.

Die Raumfahrt ist einer der wenigen Bereiche, in denen Russland und die USA noch kooperieren.

