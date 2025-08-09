Raumfahrt
Vier Astronauten von der ISS abgedockt

Nach rund fünf Monaten an Bord der Internationalen Raumstation ISS haben vier Raumfahrer wieder von ihr abgedockt.

    Die weiße Kapsel legt im dunklen All gerade von der ISS ab. Ihre Spitze ist noch geöffnet.
    Eine "Dragon"-Kapsel dockt von der ISS ab (Archivbild - zur aktuellen Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)
    Sie starteten in einer "Dragon"-Kapsel des Raumfahrtunternehmens SpaceX in Richtung Erde, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten. Die vier sollen heute vor der Küste des amerikanischen Bundesstaates Kalifornien im Meer landen. Es handelt sich um zwei Frauen aus den USA, einen Japaner und einen Russen. Sie waren auf der ISS vor wenigen Tagen von einer neuen Besatzung abgelöst worden.
    Die Raumfahrt ist einer der wenigen Bereiche, in denen Russland und die USA noch kooperieren.
    Diese Nachricht wurde am 09.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.