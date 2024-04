Reformprozess der katholischen Kirche

Der sogenannte Synodale Weg soll einen Reformprozess in der katholischen Kirche einleiten. (dpa/Andreas Arnold)

Das von der Deutschen Bischofskonferenz beschlossene Gremium soll unter anderem bis 2026 die Einrichtung eines Synodalen Rates vorbereiten, in dem Bischöfe und Laien gemeinsam innerkirchliche Fragen beraten und beschließen sollen. In einer gemeinsamen Erklärung der vier Bischöfe heißt es nun, ein Synodaler Rat sei mit der Verfassung der katholischen Kirche nicht vereinbar. Daher werde man nicht an den Vorbereitungen zur Schaffung einer derartigen Einrichtung teilnehmen. Man wolle sich vielmehr dafür einsetzen, dass der Reformprozess im Einklang mit der Weltkirche umgesetzt werde.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.