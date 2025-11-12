Landesregierung

Vier BSW-Abgeordnete in Brandenburg treten aus Partei aus. (Jens Kalaene/dpa)

Wagenknecht sagte gestern Abend in der ARD, sie finde es problematisch, wenn einzelne Abgeordnete meinten, das müssten sie anders machen als die Partei. Sie hätten im Wissen um die Positionen des BSW kandidiert und den Menschen versprochen, diese Politik auch zu vertreten. - Die vier Abgeordneten des BSW hatten gestern die Partei verlassen und dies mit zunehmend autoritären Tendenzen im BSW begründet.

In Brandenburg wollen heute SPD und BSW über die Zukunft der Regierungskoalition beraten. Auslöser der Krise ist der Streit um zwei Medienstaatsverträge.

