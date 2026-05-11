Evakuierungsaktion

Der Evakuierungsflug mit "Hondius"-Passagieren ist auf dem Luftwaffenstützpunkt Eindhoven gelandet. (picture alliance / ANP / ROB ENGELAAR)

Weil sie sich auf dem Schiff mit dem Hantavirus angesteckt haben könnten, wurden sie in der Nacht mit einem Konvoi aus Spezialfahrzeugen der Frankfurter Feuerwehr von Eindhoven in den Niederlanden nach Deutschland gebracht. Inzwischen befinden sie sich auf einer Isolierstation im Universitätsklinikum Frankfurt und werden dort weiter untersucht. Anschließend ist eine Quarantäne in ihren jeweiligen Bundesländern vorgesehen. Alle vier zeigen bislang keine Krankheitssymptome, gelten aber laut Weltgesundheitsorganisation als Hochrisikokontakte.

Die "MV Hondius" hatte gestern die spanische Insel Teneriffa erreicht. Seither wurden fast 100 Passagiere ausgeflogen, darunter auch die vier Deutschen.

Ein US-Passagier positiv getestet

Einer der 17 US-Passagiere, die von dem Schiff evakuiert wurden, ist inzwischen positiv auf das Hantavirus getestet worden. Die US-Gesundheitsbehörden teilten mit, die Person zeige jedoch keine Krankheitssymptome. Ein weiterer Passagier habe leichte Symptome entwickelt, eine Infektion sei aber bisher nicht bestätigt. Gestern hatte die französische Regierung mitgeteilt, dass auch ein französischer Passagier auf dem Rückflug Symptome gezeigt habe. Mittlerweile hieß es, der Zustand der Person habe sich verschlechtert.

Nach Angaben der spanischen Regierung sollen heute die letzten beiden Flüge mit Passagieren der "Hondius" nach Australien und in die Niederlande stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.