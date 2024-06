Nordengland

Ein Polizist nimmt einen der Aktivisten auf Sunaks Grundstück fest. (AP)

Die vier zwischen 20 und 52 Jahre alten Männer befänden sich in Gewahrsam und die Ermittlungen liefen, teilte die Polizei mit. Bei den Eindringlingen handelt es sich offenbar um Mitglieder einer linken Aktivistengruppe. Diese veröffentlichte im sozialen Netzwerk X ein Video, in dem ein junger Mann in einem Teich auf Sunaks Anwesen in der Gemeinde Kirby Sigston seine Notdurft verrichtet.

In Großbritannien findet am 4. Juli die Parlamentswahl statt. Es wird erwartet, dass Sunaks Tories nach 14 Jahren die Macht an die Labour-Partei verlieren.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.