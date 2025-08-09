Khrystyna Moshenska und Marius Balan holten die Goldmedaille im Latein-Tanz (picture alliance / Xinhua News Agency / Li Bo)

Nina Holt, die am Donnerstagabend bei der Eröffnungsfeier noch die deutsche Fahne getragen hatte, blieb über 100 Meter Rescue Medley fünf Hundertstelsekunden unter ihrem eigenen Weltrekord und siegte vor Lena Oppermann. Gemeinsam gewannen beide danach Gold in der 4x50-Meter-Pool-Lifesaver-Staffel mit Julia Hennig und Undine Lauerwald. Insgesamt sammelten die Rettungsschwimmer am ersten Wettkampftag sieben Medaillen ein.

Die World Games sind die größte und wichtigste Bühne für Athletinnen und Athletinnen des nicht-olympischen Sports. Neben den genannten Disziplinen gibt es auch Wettkämpfe im Tauziehen, Inline-Skaten oder Wasserski. Für Deutschland treten 211 Sportlerinnen und Sportler an, sie messen sich 5.000 Teilnehmenden in 256 Medaillen-Entscheidungen.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.