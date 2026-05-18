Militärische Zusammenarbeit
Vier europäische Staaten wollen Kooperation im Weltraum vertiefen

Die Verteidigungsminister von Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg wollen im Militär- und Weltraumsektor enger zusammenarbeiten. Das teilte Bundesverteidigungsminister Pistorius nach einem Treffen der vier deutschsprachigen Länder in Berlin mit.

    Boris Pistorius, Bundesminister der Verteidigung, gibt mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen aus der Schweiz, Martin Pfister (l), Österreich, Klaudia Tanner (2.v.l) und aus Luxembur,g Yuriko Backes im Verteidigungsministerium eine Pressekonferenz.
    Bundesverteidigungsminister Pistorius empfängt Amtskollegen aus vier europäischen Ländern. (picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)
    Moderne Weltraumtechnologien seien für die Abschreckung und den Frieden in Europa unverzichtbar, so Pistorius. Als konkrete Ziele nannte der SPD-Politiker eine gemeinsame Ausbildung sowie den besseren Schutz eigener Satellitensysteme.
    Zudem soll die Aufklärung von Objekten im All koordiniert werden, um Zusammenstöße im Orbit zu verhindern. Pistorius verwies auf Erfahrungen aus dem Ukraine-Krieg. Dort sichere der Einsatz moderner Satelliten- und Drohnentechnik wichtige militärische Vorteile.
    Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.