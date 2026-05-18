Militärische Zusammenarbeit

Moderne Weltraumtechnologien seien für die Abschreckung und den Frieden in Europa unverzichtbar, so Pistorius. Als konkrete Ziele nannte der SPD-Politiker eine gemeinsame Ausbildung sowie den besseren Schutz eigener Satellitensysteme.
Zudem soll die Aufklärung von Objekten im All koordiniert werden, um Zusammenstöße im Orbit zu verhindern. Pistorius verwies auf Erfahrungen aus dem Ukraine-Krieg. Dort sichere der Einsatz moderner Satelliten- und Drohnentechnik wichtige militärische Vorteile.
Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.