Mehr als die Hälfte der Bevölkerung habe keinen ausreichend Zugang zu Nahrung, Trinkwasser oder medizinischer Versorgung, sagte der CDU-Politiker. Zudem seien die Frauenrechte und die Rechte von Minderheiten immer stärker beschnitten worden. Der 15. August 2021 sei gerade für Frauen und Mädchen "eine schwere Zäsur" gewesen und "der Beginn eines Lebens ohne Freiheit, ohne Perspektive auf Bildung und Arbeit". Wadephul fügte hinzu, eine Rückkehr in die internationale Gemeinschaft könne es für Afghanistan nur geben, wenn die Taliban endlich internationale Verpflichtungen achteten.

Die Dschihadistengruppe hatte während des Abzugs der westlichen Truppen die Macht im Land an sich gerissen.

