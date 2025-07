Archivbild: Der keltische Goldschatz des Kelten- und Römermuseums in Manching bei Ingolstadt, wie er bis 2022 ausgestellt war. (dpa / Frank Mächler)

Das Landgericht Ingolstadt sprach alle Angeklagten schuldig und folgte weitgehend den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Der Haupttäter wurde zu elf Jahren Haft verurteilt, die weiteren Angeklagten erhielten Haftstrafen zwischen knapp fünf und acht Jahren. Die Verteidigung hatte Freisprüche verlangt.

Im November 2022 waren fast 500 keltische Goldmünzen aus dem Kelten-Römer-Museum in Manching gestohlen worden. DNA-Spuren führten zu den vier Männern aus Schwerin und Berlin. Es wird vermutet, dass sie einen Teil der Beute eingeschmolzen haben, von dem Rest fehlt bis heute jede Spur. Die Verurteilten werden auch mit anderen Einbrüchen und Diebstählen in Deutschland und Österreich in Verbindung gebracht.

