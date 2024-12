SPD-Logo (dpa / picture-alliance / Ralf Hirschberger)

Die Tatverdächtigen waren demnach gestern nach Berlin gereist, um an einem Aufmarsch der rechten Szene teilzunehmen. Sie hatten zunächst an einem Informationsstand der SPD im Stadtteil Lichterfelde zwei Wahlkämpfer angegriffen; einer von ihnen kam in ein Krankenhaus. Später wurden auch zwei Polizisten verletzt.

Nun ermittelt der Staatsschutz. Die Staatsanwaltschaft ordnet die Taten als gemeinschaftliche Körperverletzung in zwei Fällen sowie als tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte in besonders schwerem Fall ein.

SPD-Generalsekretär Miersch verurteilte die Attacke scharf. Diese sei ein Angriff auf die Demokratie und auf all jene, die sich für ein solidarisches und offenes Deutschland einsetzten, sagte Miersch dem Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Tausende Menschen hatten sich am Samstag im Stadtteil Friedrichshain einem Aufmarsch von Rechtsextremen entgegengestellt. Die Rechten mussten ihren Zug schließlich abbrechen und wurden von der Polizei zur U-Bahn geleitet.

