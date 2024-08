Verschneite Eisberge in der Gletscherlagune Jökullsarlon, dahinter der Breidamerkurjökull-Gletscher (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Karlheinz Irlmeier)

Eine weitere Person sei schwer verletzt und per Hubschrauber in ein Krankenhaus in Reykjavik gebracht worden, teilte die zuständige Polizei mit. Zwei Menschen, die voraussichtlich unter dem Eis eingeschlossen wurden, werden noch vermisst. Die Suche nach ihnen wurde in der Nacht unterbrochen und sollte heute Morgen fortgesetzt werden. Die Opfer gehörten den Angaben zufolge zu einer 25-köpfigen Besuchergruppe.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.