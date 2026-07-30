Ärmelkanal
Vier Menschen bei versuchter Überfahrt nach Großbritannien gestorben

Bei einer versuchten Überfahrt von Frankreich über den Ärmelkanal nach Großbritannien sind vier Menschen ums Leben gekommen. Wie die französischen Behörden mitteilten, sank ihr Boot vor der Küste des Ortes Hardelot.

    Hardelot: Die Überreste eines aufblasbaren Kleinboots liegen am Strand von Hardelot in Frankreich, nachdem ein Versuch von vermutlich Migranten gescheitert ist, an Bord des Bootes zu gelangen und den Ärmelkanal zu überqueren.
    Die Überreste eines aufblasbaren Kleinboots liegen am Strand von Hardelot in Frankreich. (Gareth Fuller / PA Wire / dpa / Gareth Fuller)
    Zwischen Frankreich und Großbritannien kommen immer wieder Menschen beim Versuch ums Leben, nach Großbritannien einzuwandern. Viele sehen für sich keine regulären Einreisemöglichkeiten. Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP kamen vergangenes Jahr mindestens 29 von ihnen ums Leben.
    Im April hatten die beiden Staaten ein Abkommen unterzeichnet zur Bekämpfung solcher eigenständigen Versuche, über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. London hatte Paris wiederholt vorgeworfen, zu wenig dagegen zu unternehmen.
    Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.