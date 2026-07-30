Zwischen Frankreich und Großbritannien kommen immer wieder Menschen beim Versuch ums Leben, nach Großbritannien einzuwandern. Viele sehen für sich keine regulären Einreisemöglichkeiten. Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP kamen vergangenes Jahr mindestens 29 von ihnen ums Leben.
Im April hatten die beiden Staaten ein Abkommen unterzeichnet zur Bekämpfung solcher eigenständigen Versuche, über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. London hatte Paris wiederholt vorgeworfen, zu wenig dagegen zu unternehmen.
Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.